СБУ затримала бойовика, який планував підірвати блокпост військових у Дзержинську

Співробітники СБУ затримали на Донеччині бойовика, який готувався здійснити терористичний акт на одному з блокпостів сил антитерористичної операції у Дзержинську.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, торік терорист добровільно вступив до одного з незаконних збройних формувань "ДНР".

Після звільнення окупованих територій він отримав завдання повернутися у підконтрольні українській владі райони для здійснення диверсійних актів.

Бойовик виготовив вибуховий пристрій, яким планував підірвати блокпост Збройних сил України, йдеться в повідомленні.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.