СБУ затримала бойовика, який планував підірвати блокпост військових у Дзержинську
14:43, 03 жовтня 2015Війна
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Торік терорист добровільно вступив до одного з незаконних збройних формувань "ДНР"
Тривають оперативно-слідчі дії / dpsu.gov.ua
Співробітники СБУ затримали на Донеччині бойовика, який готувався здійснити терористичний акт на одному з блокпостів сил антитерористичної операції у Дзержинську.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, торік терорист добровільно вступив до одного з незаконних збройних формувань "ДНР".
Після звільнення окупованих територій він отримав завдання повернутися у підконтрольні українській владі райони для здійснення диверсійних актів.
Бойовик виготовив вибуховий пристрій, яким планував підірвати блокпост Збройних сил України, йдеться в повідомленні.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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