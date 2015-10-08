На Донбасі знешкодили понад 600 замінованих іграшок, книжок та інших речей

11:20, 08 жовтня 2015
Війна
334 0

На території Донецької та Луганської областей з початку проведення антитерористичної операції виявлено та знешкоджено більше 42 тис. вибухонебезпечних предметів.

Замінована лялька / lastnews.com.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові повідомив голова ДСНС України Микола Чечоткін під час відправки чергового гумконвою на Донбас.

“На сьогоднішній день нашими підрозділами на території Луганської і Донецької областей вилучено та знешкоджено понад 42 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів, із них більше 600 одиниць — спеціально встановлені і замасковані під дитячі іграшки, книжки, інші предмети побуту”, - сказав він.

Читайте такожВ Одесі під час дайвінгу чоловік виявив 200-кілограмову авіабомбу часів війни

За словами Чечоткіна, зараз роботи з розмінування ведуться в основному поблизу лінії зіткнення.

Працюють представники зведеного загону ДСНС, до якого входять фахівці практично з усіх областей України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter