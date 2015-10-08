На Донбасі знешкодили понад 600 замінованих іграшок, книжок та інших речей

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові повідомив голова ДСНС України Микола Чечоткін під час відправки чергового гумконвою на Донбас.

“На сьогоднішній день нашими підрозділами на території Луганської і Донецької областей вилучено та знешкоджено понад 42 тис. одиниць вибухонебезпечних предметів, із них більше 600 одиниць — спеціально встановлені і замасковані під дитячі іграшки, книжки, інші предмети побуту”, - сказав він.

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За словами Чечоткіна, зараз роботи з розмінування ведуться в основному поблизу лінії зіткнення.

Працюють представники зведеного загону ДСНС, до якого входять фахівці практично з усіх областей України.