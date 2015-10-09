"Військова фаза" на Донбасі закінчується - Держдума РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на засіданні робочої групи при голові Держдуми РФ з правовому аналізу законодавчих процедур і прийнятих в Україні правових актів сказав голова комітету з міжнародних справ Олексій Пушков.

"Порошенко, як і раніше, тримає в руках литаври війни і готовий у них бити періодично для того, щоб шантажувати своїх партнерів по переговорах, але я думаю, що все ж таки військова фаза зараз закінчується, і Порошенку буде вкрай важко її повернути - це викличе фундаментальне нерозуміння європейських держав", - сказав Пушков.

На його думку, проти України "грає криза політики ізоляції" Росії. Депутат вважає, що США фактично відмовилися від такої політики, що підтверджують зустріч президентів США і РФ та "інтенсивні переговори" між очільниками зовнішньополітичних і військових відомств двох країн.

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Як сказав Пушков, в Європі також звучать заяви про те, що з Росією потрібно відновлювати конструктивні відносини.

Крім того, він упевнений, що Україні буде дуже складно "підтримувати напруженість" і добитися продовження санкцій проти РФ.

"Київ - це дитя напруженості між Заходом і Росією. Це дитя намагатиметься максимально псувати політичну атмосферу на Європейському континенті, вимагати збереження санкцій ... Тому що для "київського режиму" поступове налагодження відносин між Росією і Євросоюзом смерті подібно", - сказав Пушков .

Він вважає, що Україна намагатиметься консолідувати антиросійську частину Європи, але від цього «поступово відходитимуть Франція, Іспанія і Німеччина».

За його словами, перегляд частини санкцій проти РФ можливий вже в березні 2016 року.

На думку Пушкова, "не можна говорити, що Порошенко перебуває на межі провалу, у разі серйозного соціального невдоволення він зможе розплатитися Яценюком", тому не варто очікувати гострої "кризи у Києві".

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія та низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було введено ще у березні - після анексії РФ українського Криму.

8 жовтня заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі Олександр Хуг заявив про стурбованість у зв'язку з порушенням перемир'я - обстрілом бойовиками українського опорного пункту поблизу Троїцького.