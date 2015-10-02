Медведєв визнав, що влада Кремля свідомо обрала "шлях санкцій" Заходу

Про це прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив на форумі в Сочі, передає власний кореспондент УНІАН у Росії.

«Сьогодні Росія разом з усім світом проходить складний період. Що відбувається, теж всім відомо: впали ціни на нафту, різко впав курс рубля. Звичайно, нашій економіці вже 1,5 року доводиться протистояти безпрецедентному санкційному тиску з боку Заходу», - сказав Медведєв.

Він зазначив, що Росія живе і працює в умовах жорсткого обмеження доступу на зовнішні ринки капіталу, практично за багатьма позиціями для РФ закрита сфера технологій.

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«Якщо ціни на нафту в принципі слабо піддаються прогнозуванню, то ціна наших політичних рішень спочатку була відома. Ми розуміли, що низка країн, насамперед західних країн, будуть чинити на нас тиск – як політичний, так і економічний, і свідомо обрали цей шлях», - сказав Медведєв.

«Сьогодні також зрозуміло - спроби перетягнути в 21-е століття всі конфронтаційні помилки минулого століття - століття 20-го, мають більш глибокі причини. Вони викликані прагненням обмежити участь Росії в побудові нового світового економічного порядку», - сказав він.

За словами Медведєва, в ситуації зовнішнього тиску і нестабільності в світовій економіці, низьких цін на нафту «криза перестала бути звичайною кризою, до яких ми так чи інакше звикаємо». «По суті, на наших очах виникає нова реальність», - сказав Медведєв.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було введено ще в березні – після анексії РФ українського Криму.