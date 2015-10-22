Сили АТО завершили відведення танків на усіх напрямках

Як повідомляє прес-центр АТО у Facebook, день 22 жовтня на сході України минув без порушень Мінських домовленостей.

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"Сьогодні українські військові завершили відведення танків на всіх напрямках. Бойові машини переміщено від лінії розмежування на відстані більше 15 кілометрів. Далі буде проведено верифікацію місією ОБСЄ, а ще за декілька днів розпочнеться відведення артилерії калібром до 100 мм", - йдеться у повідомленні.