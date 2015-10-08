За минулу добу в зоні АТО четверо військових отримали поранення

Про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНІАН.

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“Вчора противник здійнив провокацію на лінії розмежування. Близько 12:00 наші військові проводили інженерні роботи неподалік селища Троїцьке, що на межі Луганської і Донецької областей. Бойовики випустили по них дві протитанкові керовані ракети. Внаслідок цього було поранено одного військовослужбовця Збройних сил України та трьох військовослужбовців Державної спеціальної служби траснпорту”, - зазначив Лисенко.