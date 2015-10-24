Бойовики відновили обстріл позицій українських військових - штаб

На Донбасі знову неспокійно. 24 жовтня бойовики поновили обстріли позицій Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

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«Терористи, починаючи із 16.45 і до 17.07 обстрілювали наші позиції на південь від Авдіївки з району Путилівського лісу. Вогонь вівся зі стрілецької зброї та гранатометів. Про цей факт повідомили представникам місії ОБСЄ. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали», - йдеться в інформації штабу.