Бойовики відновили обстріл позицій українських військових - штаб
20:25, 24 жовтня 2015Війна
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Вогонь вівся зі стрілецької зброї та гранатометів.
REUTERS
На Донбасі знову неспокійно. 24 жовтня бойовики поновили обстріли позицій Збройних сил України.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
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«Терористи, починаючи із 16.45 і до 17.07 обстрілювали наші позиції на південь від Авдіївки з району Путилівського лісу. Вогонь вівся зі стрілецької зброї та гранатометів. Про цей факт повідомили представникам місії ОБСЄ. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали», - йдеться в інформації штабу.
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