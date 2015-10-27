Завтра розпочнеться відведення артилерії калібром до 100 міліметрів - штаб
07:18, 27 жовтня 2015Війна
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Військові продовжують вдосконалювати свої позиції, проводять навчання, завершують підготовку техніки до переводу на зимовий період експлуатації.
REUTERS
Ніч у зоні проведення АТО пройшла спокійно.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
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"Військові продовжують вдосконалювати свої позиції, проводять навчання, завершують підготовку техніки до переводу на зимовий період експлуатації", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що сьогодні останній день верифікації відведених танків. Завтра розпочнеться відведення артилерії калібром до 100 мм.
Ніч у зоні проведення АТО пройшла спокійно. Військові продовжують вдосконалювати свої позиції, проводять навчання, завер...Posted by Прес-центр АТО on 26 жовтня 2015 р.
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