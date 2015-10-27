Завтра розпочнеться відведення артилерії калібром до 100 міліметрів - штаб

Ніч у зоні проведення АТО пройшла спокійно.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"Військові продовжують вдосконалювати свої позиції, проводять навчання, завершують підготовку техніки до переводу на зимовий період експлуатації", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сьогодні останній день верифікації відведених танків. Завтра розпочнеться відведення артилерії калібром до 100 мм.