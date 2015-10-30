Бойовики відкривали вогонь з мінометів і гранатометів в Широкиному - прес-офіцер сектору "М"

Про це, як повідомляє сайт міста Маріуполя, заявив прес-офіцер сектору "М" Ігор Бірюков.

За його словами, «29 жовтня близько 12:00 з боку формувань "ДНР" почався обстріл із мінометів 82 мм, підствольних гранатометів і стрілецької зброї». Обстріл був середньої щільності, відзначають військові. Він мав провокаційний характер, не досягав опорних пунктів ВСУ.

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Бірюков повідомив, що постраждалих під час обстрілу немає. Наказу відкривати вогонь у відповідь українські силовики не одержували.

За словами Бірюкова, вчора було завершено відведення гармат калібром до 100 мм. В даний час співробітники місії ОБСЄ продовжують звіряти зі списками в місці зосередження відведених гармат. Такий самий процес відбувається на території, тимчасово окупованій бойовиками.

«Військові готуються до здійснення відведення мінометів калібром 82 мм, але дата відведення буде оголошена після повного узгодження з протилежною стороною конфлікту для забезпечення синхронності виконання», - йдеться в повідомленні.