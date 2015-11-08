За добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув

Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

За його словами, ситуація на Луганському напрямку залишалася спокійною, проте на Донецькому та Маріупольському напрямках зафіксували порушення режиму припинення вогню проросійськими бойовиками.

«На околицях Горлівки незаконні збройні формування застосовували стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Поблизу села Новоселівка Друга Ясинуватського району противник здійснив один постріл з 82-мм міномета. Також неспокійно в районі Донецького аеропорту, де активно працюють снайпери противника», – деталізував речник.

На Маріупольському напрямку, додав він, вчора ввечері бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї та гранатомета біля села Гранітне Волноваського району Донецької області.

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Мотузяник наголосив, що заяви ватажків так званої «ДНР» про нібито застосування українською стороною реактивної артилерії не відповідають дійсності.

«Україна та її Збройні сили суворо дотримуються Мінських домовленостей, відповідно до яких установки «Град», «Ураган», «Смерч» та інше важке озброєння давно відведені на погоджену відстань від лінії розмежування», – підкреслив речник, додавши, що цей факт документально зафіксувала СММ ОБСЄ після проведення ретельної верифікації кожної одиниці відведеної техніки.