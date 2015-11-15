ОБСЄ зафіксувала 59 вантажівок з вугіллям, яке вивозили до Росії

Про це йдеться у денному звіті місії.

Спостерігачі ОБСЄ вздовж українсько-російського кордону відвідали три прикордонні пункти пропуску у Донецькій області на окупованій території "ДНР".

"У підконтрольному "ДНР" пункті пропуску «Маринівка» (79 км на південний схід від Донецька), Спеціальна моніторингова місія нарахувала 59 завантажених вугіллям важких вантажівок та дев'ять цивільних автівок, які очікували, щоб перетнути кордон в Російську Федерацію", - йдеться у звіті.

Представники моніторингової місії поспілкувалися з чотирма чоловіками та двома жінками, які повідомили, що в середньому для цивільного транспорту час очікування складає 15-20 хвилин для перетину кордону. В той же час, деякі водії вантажівок сказали спостерігачам, що вони повинні чекати не менше 20 годин, щоб перетнути кордон у бік РФ.

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"Двоє водіїв вантажівок повідомили СММ, що вугілля у великій кількості перевозиться у Російську Федерацію впродовж останніх декількох днів", - йдеться у звіті.

Окрім того, поруч з підконтрольним "ДНР" пунктом пропуску «Успенка» (73 км на південний схід від Донецька), інструктори ОБСЄ бачили 68 цивільних автомобілів, які в основному мали українські номерні знаки. Ці автомобілі також очікували, щоб перетнути кордон у бік РФ.

На ще одному окупованому пункті пропуску «Ульянівське», місія ОБСЄ помітила тільки одну лбдину, яка пішки перетинала кордон зі сторони РФ.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопала місія ОБСЄ на окупованій частині Донецької області зафіксувала 36 вантажівок з вугіллям, що прямували до РФ.