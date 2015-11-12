ОБСЄ зафіксувала на окупованому Донбасі 36 вантажівок з вугіллям, які прямували до Росії

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі заявляє, що зафіксувала 36 вантажівок з вугіллям на тимчасово окупованій частині Донецької області біля українсько-російського кордону, що прямували до Російської Федерації.

Про це йдеться у звіті місії від 11 листопада, опублікованому сьогодні.

Спостерігачі ОБСЄ відвідали декілька пропускних пунктів вздовж українсько-російського кордону.

"У підконтрольній "ДНР" Маринівці (79 км на південний схід від Донецька), Спеціальна моніторингова місія спостерігала 158 цивільних автомобілів і 36 завантажених вугіллям вантажівок, які очікували, щоб перетнути кордон у бік Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

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Інструктори ОБСЄ побачили, що п'ять транспортних засобів перетнули кордон впродовж 15 хвилин. Однак, декілька осіб повідомила місію, що в середньому час очікування для перетину кордону становить 15-20 годин. Інші співрозмовники повідомили, що багато людей постійно перетинають кордон, щоб купити продукти харчування та пальне в Росії, де ціни приблизно в половину нижчі встановлені на окупованій території.

Також спостерігачі ОБСЄ побували на іншому пункті пропуску у підконтрольній "ДНР" Успенці (73 км на південний схід від Донецька), де люди повідомили про довгий час очікування на перетин кордону в РФ. Водій вантажівки сказав представникам спостережної місії, що можливості для пропуску транспортних засобів обмежені. Деякі особи повідомили, що вони подорожують до РФ, щоб купити пальне, яке потім перепродають на окупованих територіях Донбасу.