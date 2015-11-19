Бойовики не змінюють тактики: ведуть провокаційний вогонь у бік позицій сил АТО

20:03, 19 листопада 2015
Війна
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Сьогодні бойовики продовжили вести провокаційний вогонь у бік позицій сил АТО на Донецькому та Артемівському напрямках.

REUTERS

Про це повідомила прес-служба штабу АТО на своїй сторінці у Facebook

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи обстріляли Авдіївку, Мар’їнку, Красногорівку, Опитне та Майорськ. По Красногорівці також застосовувалися 82-міліметрові міномети.

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«Двічі терористи вели вогонь безпосередньо по наших позиціях. Зокрема, по Мар’їнці ворог вів вогонь із гранатометів та стрілецької зброї, а по Красногорівці бив автоматичний гранатомет», – зазначається у повідомленні.

Загалом з 6 до 18 години відбулося 12 обстрілів, додали в штабі.

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