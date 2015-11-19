Бойовики не змінюють тактики: ведуть провокаційний вогонь у бік позицій сил АТО
20:03, 19 листопада 2015Війна
171 0
Сьогодні бойовики продовжили вести провокаційний вогонь у бік позицій сил АТО на Донецькому та Артемівському напрямках.
REUTERS
Про це повідомила прес-служба штабу АТО на своїй сторінці у Facebook
З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи обстріляли Авдіївку, Мар’їнку, Красногорівку, Опитне та Майорськ. По Красногорівці також застосовувалися 82-міліметрові міномети.
Читайте також Бойовики не гарантують ОБСЄ безпеку в "ДНР"
«Двічі терористи вели вогонь безпосередньо по наших позиціях. Зокрема, по Мар’їнці ворог вів вогонь із гранатометів та стрілецької зброї, а по Красногорівці бив автоматичний гранатомет», – зазначається у повідомленні.
Загалом з 6 до 18 години відбулося 12 обстрілів, додали в штабі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter