Бойовики не змінюють тактики: ведуть провокаційний вогонь у бік позицій сил АТО

Про це повідомила прес-служба штабу АТО на своїй сторінці у Facebook

З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи обстріляли Авдіївку, Мар’їнку, Красногорівку, Опитне та Майорськ. По Красногорівці також застосовувалися 82-міліметрові міномети.

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«Двічі терористи вели вогонь безпосередньо по наших позиціях. Зокрема, по Мар’їнці ворог вів вогонь із гранатометів та стрілецької зброї, а по Красногорівці бив автоматичний гранатомет», – зазначається у повідомленні.

Загалом з 6 до 18 години відбулося 12 обстрілів, додали в штабі.