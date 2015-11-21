У зоні АТО знову неспокійно: бойовики вночі зосередили вогонь на Донецькому напрямку

Переважна більшість провокаційних обстрілів з 18 години вечора і до 00.00 було зосереджено терористами на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"З мінометів російсько-терористичні найманці обстріляли Мар’їнку та Красногорівку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Авдіївку та Піски", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Артемівському, з великокаліберних кулеметів обстріляли Лозове. А на Маріупольському - з гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели прицільний вогонь по Широкиному. Після 00.27 у зоні проведення АТО було тихо.