У зоні АТО знову неспокійно: бойовики вночі зосередили вогонь на Донецькому напрямку
З мінометів російсько-терористичні найманці обстріляли Мар’їнку та Красногорівку.
Переважна більшість провокаційних обстрілів з 18 години вечора і до 00.00 було зосереджено терористами на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
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"З мінометів російсько-терористичні найманці обстріляли Мар’їнку та Красногорівку. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Авдіївку та Піски", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на Артемівському, з великокаліберних кулеметів обстріляли Лозове. А на Маріупольському - з гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели прицільний вогонь по Широкиному. Після 00.27 у зоні проведення АТО було тихо.
Переважна більшість провокаційних обстрілів з 18 години вечора і до 00.00 було зосереджено терористами на Донецькому нап...Posted by Прес-центр штабу АТО on 20 листопад 2015 р.