Терористи заявили про розвантаження 40 автомобілів путінського "гумконвою" в Луганську

Як йдеться у повідомленні, понад 40 автомобілів доставили понад 450 тонн різних вантажів. У складі вантажу: цукор, крупа манна, крупа пшенична, крупа ячна, крупа перлова, горох, олія та консерви.

Читайте такожРосія відправила на Донбас сороковий "гуманітарний конвой"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на тимчасово окуповану територію Донбасу вторгся 46-й так званий «гумконвой» РФ.

Українська сторона неодноразово наголошувала, що всі подібні вантажі з Росії, які Москва називає «гуманітарними», переміщалися на територію України незаконно, без згоди уряду, з порушенням національного законодавства та загальноприйнятої міжнародної практики.