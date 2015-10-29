Прикордонники заявили про грубі порушення при переміщенні чергового "гумконвою"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Сьогодні РФ в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового 43 так званого «гуманітарного конвою». В період з 5.46 до 6.35 через російські пункти пропуску Донецьк та Матвєєв-Курган на в’їзд в Україну прослідувало дві колони так званого «гумконвою» у складі 106 автомобілів. Його переміщення, в черговий раз, відбувалось з грубим порушенням міжнародних та вітчизняних норм, які регламентують порядок направлення гуманітарних конвоїв. Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста участі в оформленні не брали, представники української міжвідомчої групи, здійснювали лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій», - сказав він.

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За словами Слободяна, у ході візуального спостереження, встановлено, що більшість автомобілів були заповнені продуктами харчування, «однак їх заповнюваність становила не більше 50 відсотків, що може говори про популізм даної акції».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні МНС РФ оголосило про вторгнення чергового «гуманітарного конвою» на тимчасово окуповані райони Донбасу.

У МНС РФ традиційно заявили, що всі заходи на пунктах пропуску здійснювалися у присутності представників митної та прикордонної служб України, а також спостерігачів місії ОБСЄ.