Авакову показали проект міського танку "Азовець" (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Його презентація відбулася в рамках відвідання главою МВС України тренувальної бази та рекрутингового центру полку Нацгвардії України "Азов". У презентації також взяв участь народний депутат України Андрій Білецький.

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Представляючи бойову машину, її розробники зазначили, що створення проекту стало можливим завдяки зусиллям бійців полку, а також волонтерам і добродійникам.

Білецький зазначив, що бойова машина може бути використана при веденні бою в міських умовах. Створений танк має два бойових модулі, що дають змогу їх операторам контролювати обстановку, маючи сектор огляду у 180 градусів кожен. Таким чином, швидкість реагування на обстановку збільшується вдвічі.

На озброєнні танк має спарені авіаційні гармати зі значною скорострільністю. Крім того, розробники спроектували унікальний захист машини, який дає їй змогу протистояти майже всім відомим боєприпасам, передбаченим для враження броньованої техніки. Керує бойовою машиною екіпаж з чотирьох бійців.

За словами міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, приблизно через місяць танк вже може бути поставлений на випробування за участю державної комісії.