Армія в наступному році буде забезпечена танками "Оплот" - Міноборони

Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони України.

"Харківську машину Т-84 "Оплот" ми будемо закуповувати в наступному році", - зазначив він.

"Танк "Оплот" був прийнятий на озброєння в 2010 році і також експортується в деякі країни світу. Зараз Харківський завод отримує гроші на розвиток його виробництва", – додав Мельник.

За його словами, освоїти даний зразок в Україні буде досить складно. "Треба навчити його експлуатації особовий склад, потім включити в склад навчальних підрозділів, а тільки потім, після набуття здатності особового складу, вводити "Оплот" в підрозділи Збройних Сил", - уточнив представник Міноборони.

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На запитання, коли чекати оснащення армії новими бронетранспортерами українського виробництва, він сказав: "Звичайно, можна набрати техніку, наприклад БТР-3, в тому вигляді, як він є зараз, і витратити великі державні гроші. Але для Збройних сил України головне - це надійність, а існуючої зразок не відповідає нашим потребам. Зараз завершуються заводські випробування нового зразка цього бронетранспортера, на наступному тижні перейдемо до міжвідомчих випробувань. Той варіант, який київський державний завод зробить для нас, буде дійсно надійною машиною. І буде прийнятий у найкоротший час"