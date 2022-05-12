Також пошкоджені приватні будинки.

Війська Російської Федерації завдавали удару з важкої артилерії на Сумщині, одна людина загинула.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

"Рашисти завдали артилерійського удару по Сумщині з боку російського населеного пункту Тьоткіно. Вогонь вівся орієнтовно з САУ, нараховано біля двох десятків пострілів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, снаряди розірвалися на околиці одного з населених пунктів Білопільської міської об’єднаної територіальної громади.

"Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа, пошкоджені приватні помешкання", - наголошується у повідомленні.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, за цим фактом розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, близько 6:00 підрозділи збройних сил РФ здійснили артилерійський обстріл по населеному пункту с. Старі Вирки Сумського району Сумської області.

Внаслідок обстрілу на власному подвір’ї загинув 67-річний місцевий житель.

Нагадаємо, у Тростянці на Сумщині слідчі Державного бюро розслідувань знайшли важливі документи військових ЗС РФ, які свідчать, що Росія готувалася захопити усю територію України.

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