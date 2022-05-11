Серед іншого проведено 29 оглядів місць подій, проведено ексгумацію тіл 23 загиблих, у тому числі двох дітей.

У Тростянці на Сумщині слідчі Державного бюро розслідувань знайшли важливі документи військових ЗС РФ, які свідчать, що Росія готувалася захопити усю територію України. Також там провели ексгумацію тіл 23 загиблих, у тому числі двох дітей.

Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов, інформує прес-служба відомства.

Зазначається, що слідчі Бюро оглянули понад 2 тисячі гектарів фактично зруйнованого загарбниками міста. Встановлені місця розташування бойових частин агресора та вогневі позиції, з яких велися обстріли. Вилучені документи та особисті речі російських військових.

Досліджуючи наслідки артилерійських та мінометних обстрілів інфраструктури міста ЗС РФ, виявлено навмисно пошкоджені 322 житлові будинки та цивільні об'єкти Тростянця.

"Слідчі ДБР знайшли важливі документи військових ЗС РФ, які чітко дають розуміння, що Росія готувалася захопити усю територію України. Уся ця інформація буде вивчена та долучена до матеріалів справи", - наголосив Сухачов.

Також у ДБР повідомили, що у ході слідчих дій встановлені місця, де окупанти катували цивільних. Зафіксовано щонайменше 34 факти незаконного позбавлення волі та катування цивільних громадян. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові.

Серед іншого проведено 29 оглядів місць подій, проведено ексгумацію тіл 23 загиблих, у тому числі двох дітей.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що нещодавно рашисти обстріляли Сумщину ракетами.

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