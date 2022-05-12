Зруйновані школа та гімназія, пошкоджені адмінбудівлі.

Внаслідок нічного авіаудару по Новгород-Сіверському загинули 3 людей і 14 поранені.

Про це УНІАН повідомили в Новгород-Сіверській міській раді.

За словами голови громади Людмили Ткаченко, один з поранених перебуває в критичному стані, його не можна перевезти до іншої лікарні. Частину постраждалих перенаправлено до інших медзакладів, з легкими ушкодженнями - лікують у місцевій лікарні.

"Цілями ворога були школи, водночас різною мірою пошкоджені будівлі, розташовані поряд - приміщення РДА, будинок культури, лікарня, гуртожиток медколеджу та інші", - уточнила вона.

Як повідомляв УНІАН, на Чернігівщині вночі завдано кілька авіаударів по Новгороду-Сіверському. Наразі на місці події працюють рятувальники та медики.

За даними Оперативного командування "Північ", сьогодні близько 00.10 та 00.23 ворог здійснив ракетний удар літаком, ймовірно Су-30СМ, по Новгороду-Сіверському.

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