Внаслідок нічного авіаудару по Новгород-Сіверському загинули 3 людей і 14 поранені.
Про це УНІАН повідомили в Новгород-Сіверській міській раді.
За словами голови громади Людмили Ткаченко, один з поранених перебуває в критичному стані, його не можна перевезти до іншої лікарні. Частину постраждалих перенаправлено до інших медзакладів, з легкими ушкодженнями - лікують у місцевій лікарні.
"Цілями ворога були школи, водночас різною мірою пошкоджені будівлі, розташовані поряд - приміщення РДА, будинок культури, лікарня, гуртожиток медколеджу та інші", - уточнила вона.
Як повідомляв УНІАН, на Чернігівщині вночі завдано кілька авіаударів по Новгороду-Сіверському. Наразі на місці події працюють рятувальники та медики.
За даними Оперативного командування "Північ", сьогодні близько 00.10 та 00.23 ворог здійснив ракетний удар літаком, ймовірно Су-30СМ, по Новгороду-Сіверському.