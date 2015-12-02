Бойовики стали частіше обстрілювати один одного: розвідка повідомила про 4 поранених і 3 загиблих терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, після проведення ротації командного складу російських окупаційних військ командири передових загонів бойовиків не можуть організувати взаємодію між собою», - зазначив він.

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Лисенко додав, що «це призводить до збільшення кількості випадків «дружнього вогню».

За його словами, внаслідок таких обстрілів три дні тому до Донецької обласної лікарні доставлено чотирьох поранених та тіла трьох загиблих бойовиків.