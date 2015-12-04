В АП підтвердили, що на Маріупольському напрямку п'ятеро військових підірвалися на міні
11:56, 04 грудня 2015Війна
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Речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко підтвердив факт підриву на міні п’ятьох військовослужбовців на Маріупольському напрямку.
/ Фото УНІАН
«Факт підриву був, але обставини інциденту уточнюємо», - заявив він в коментарі УНІАН.
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На запитання, чи відповідає дійсності інформація деяких ЗМІ про те, що вчора ввечері внаслідок підриву на міні четверо українських військових отримали поранення й один загинув, Лисенко наголосив, що відправив відповідний запит, і наразі інформація уточнюється.
Речник пообіцяв деталі інцидент оприлюднити під час сьогоднішнього брифінгу.
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