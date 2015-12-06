Протягом минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації Президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув. Це сталося у селищі Зайцеве", - сказав речник.

За його словами, на Донецькому напрямку протягом вчорашньої доби ворог здійснив серію провокацій поблизу селиша Луганське недалеко від Світлодарська. Здебільшого бойовики відкривали вогонь у світлу пору доби.

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"Незважаючи на значні втрати в ході бою 4 грудня під Майорськом, окупанти продовжують «турбувати» українських військових в передмістях Горлівки. Зокрема, у Зайцевому відбувся 10-хвилинний обстріл з 82-мм міномета, а у Новгородському працювали ворожі снайпери. Також на цій ділянці фронту зафіксовано кілька дрібних провокацій ворога.

Нагадаємо, що в ході бою під Майорськом вранці 4 грудня наші військовослужбовці знищили 2 одиниці техніки і 1 мінометний розрахунок противника. Також ліквідовано до 20 бойовиків, ще близько 30 було поранено", - зазначив Мотузяник.

Він також повідомив, що неспокійною залишається обстановка на західних околицях Донецька. Зокрема, поблизу селища Опитне ворог обстрілював наші передові рубежі з 82-мм міномета, ПТКР, гранатометів різних систем. Найбільшу кількість ворожих провокацій було зафіксовано у селища Піски. Важке озброєння при цьому не застосувалося.

Також ворожу стрілянину було зафіксовано в Авдіївці, Красногорівці та Мар’їнці.

На Маріупольському напрямку обстановка значно спокійніша: противник лише двічі порушив режим тиші. Зокрема, у Гранітному бойовики здійснили постріл з ПТКР, у Широкиному – застосували гранатомети і стрілецьку зброю. Що стосується Луганського напрямку, то протягом вчорашнього дня бойові дії там не велися.