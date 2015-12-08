Місія ОБСЄ вивчає можливість встановлення камер відеоспостереження в районі донецького аеропорту

Про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг. Як повідомили УНІАН у представництві місії, 7 грудня Хуг відвідав дитячу лікарню в Донецьку, щоб обговорити з головним лікарем можливість знову відкрити цей заклад.

Читайте такожНімеччина під час головування в ОБСЄ намагатиметься зміцнити роль СММ ОБСЄ на Донбасі

"Було вирішено, що наразі відкриття лікарні неможливе без міцних гарантій безпеки від обох сторін", - сказано у заяві.

Місія зазначає, що Донецька дитяча лікарня №1 розташована в північній частині міста, де зберігається високий ризик обстрілу через близькість до руїн аеропорту. Влітку минулого року лікарню евакуювали з міркувань безпеки. Нещодавнє збільшення кількості випадків ведення бойових дій порушило плани відкрити лікарню.

Окрім того, Хуг вирушив до руїн Донецького аеропорту, щоб оглянути два місця, які можуть слугувати в якості спостережного пункту, а також для встановлення камер спостережної місії.

"Дві камери, одна - на підконтрольній «ДНР» шахті «Жовтневий рудник», інша - в контрольованій урядом Авдіївці дозволять місії цілодобово спостерігати за територією навколо Донецького аеропорту, одного з найбільш напружених місць у східній Україні, в радіусі 360 градусів, що значно підвищить можливості місії з моніторингу", - йдеться у повідомленні.

СММ зазначає, що представники обох сторін на Донбасі привітали такий крок. Хуг висловив надію, що це допоможе знизити напруженість і дати можливість мирним жителям повернутися в свої будинки.

Він додав, що в найближчому майбутньому місія сподівається встановити більше таких камер уздовж лінії розмежування.

"СММ зможе встановити камери біля аеропорту, щойно буде проведено оцінку технічних характеристик на місці", - зазначили в представництві місії.