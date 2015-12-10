За добу в зоні АТО загинули двоє українських військових, 10 - поранені
13:56, 10 грудня 2015Війна
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Олександр Мотузяник розповів про втрати української армії за добу.
За добу українська армія втратила двох військових / Фото УНІАН
За добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 10 – зазнали поранень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За минулу добу внаслідок бойових дій 2 українських військових загинули, 10 – отримали поранення», - поінформував він.
Раніше Мотузяник в коментарі УНІАН повідомляв, що двоє військовослужбовців загинули і семеро були поранені 9 грудня внаслідок підриву на невідомому пристрої бойової машини піхоти біля Опитного Донецької області.
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