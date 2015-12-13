Доба в зоні АТО пройшла без втрат
13:17, 13 грудня 2015Війна
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За минулу добу в результаті бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції на сході України жоден український солдат не загинув і не був поранений.
REUTERS
Про це повідомив представник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко під час брифінгу.
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«Вчорашня доба пройшли без втрат, ні один український військовий не загинув і не був поранений», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, вночі російсько-терористичні війська продовжували провокувати наших захисників на порушення умов припинення вогню, подекуди застосовуючи і заборонене озброєння.
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