Доба в зоні АТО пройшла без втрат

Про це повідомив представник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко під час брифінгу.

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«Вчорашня доба пройшли без втрат, ні один український військовий не загинув і не був поранений», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вночі російсько-терористичні війська продовжували провокувати наших захисників на порушення умов припинення вогню, подекуди застосовуючи і заборонене озброєння.