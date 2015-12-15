З початку АТО відновлено понад 34 тисячі одиниць озброєння і військової техніки

Про це повідомив прес-секретар Міністерства оборони, підполковник Дмитро Гуцуляк. Він зазначив, що за минулий тиждень ремонтно-відновлювальні бригади ЗСУ повернули до виконання бойових завдань у АТО 283 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, танки, гаубиці, протитанкові гармати, бронетранспортери, бойові машини та понад 150 одиниць автомобільної техніки.

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Він зауважив, що державні підприємства продовжують постачати Збройним силам нове та модернізоване озброєння і військову техніку. "Цього року Міністерство оборони уклало 104 контракти і додаткові угоди з державними підприємствами на загальну суму близько 5 млрд грн. Це дало змогу закупити для Збройних сил 3 тис. 649 одиниць озброєння та військової техніки та понад 400 тис. боєприпасів та засобів ураження", - сказав він.

Речник зазначив, що йдеться, зокрема, про 60 артилерійських гармат до бронетанкового озброєння, 625 тепловізійних оптичних прицілів та засобів нічного бачення, 50 наземних радіолокаторів, 640 одиниць стрілецької зброї, 31 одиницю бронетанкового озброєння і техніки, 30 протитанкових ракетних комплексів та 602 одиниці автомобільної техніки, 19 модернізованих літаків і вертольотів, 5 безпілотних авіаційних комплексів.

"Протягом 2015 року на озброєння Збройних сил прийнято 16 зразків озброєння та військової техніки, та один комплект захищеної системи електронного документообігу Міністерства оборони", - відзначив Дмитрий Гуцуляк.