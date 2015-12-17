Естонія передасть Україні свого громадянина, який воював за "ЛНР"

Про це повідомили у прес-службі уряду, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Postimees.

В естонському уряді кажуть, що українська сторона звернулася до Естонії з відповідним клопотанням про видачу громадянина Естонії, якого звинувачують в участі у терористичній організації.

Зокрема, його звинувачують в участі в роботі військової комендатури міністерства оборони так званої "Луганської народної республіки". Чоловік виконував завдання керівництва міністерства, в тому числі охороняв об'єкти і незаконно затриманих осіб.

Україна клопотала про видачу чоловіка згідно з положеннями Європейської конвенції, а також естонсько-українського договору про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах.

За участь у терористичній організації українське законодавство передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

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В Естонії за подібні злочини можуть засудити до позбавлення волі на строк від п'яти до 20 років або довічне ув'язнення.

У лютому цього року поліція безпеки Естонії затримала 35-річного громадянина Естонії Володимир Полякова, підозрюваного в приналежності до терористичного об'єднання. Згідно з підозрою, він влітку 2014 року в Україні перебував в угрупованні "Луганська Народна Республіка" і як мінімум двічі — влітку і до листопада 2014 року — виконував завдання.

Раніше видачу Полякова Україні дозволили всі судові інстанції Естонії, рішення за урядом.