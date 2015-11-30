Мін'юст Естонії готовий видати Україні свого громадянина, який воював за "ЛНР"

За даними Держпрокуратури, 35-річний Володимир Поляков входив у терористичне об'єднання і воював у Луганську і його околицях проти української армії, передає err.ee.

З червня 2014 року Поляков як член незаконного збройного формування особисто брав участь у терористичних діях. Нагадаємо, що суд першої та другої інстанції визнали законним і обґрунтованим прохання української влади про видачу Полякова. Тепер остаточний вердикт має винести Держсуд.

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"Якщо Державний суд визнає, що рішення суду першої та другої інстанцій були правомірними або зовсім не прийме до розгляду касацію, то наступний крок буде за мною. Тобто я вирішу, зроблю цю пропозицію уряду чи ні. Я вважаю, що якщо все правильно оформлено і обгрунтовано, то можна просити уряд видати цю людину", - сказав Рейнсалу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Харьюський повітовий суд Естонії прийняв рішення про видачу Україні свого громадянина, який воював на Донбасі на боці бойовиків.