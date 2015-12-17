Бойовики на Донбасі не готові до повномасштабного наступу - штаб АТО

Проросійські терористи на Донбасі не готові розпочати повномасштабний наступ і на деяких напрямках готуються до оборони.

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Про це заявив речник прес-центру штабу антитерористичної операції (АТО) Антон Миронович, передає "112 Україна".

"За нашою інформацією, вони не готові перейти до повномасштабного наступу. Ми всі на це сподіваємося. Мінські домовленості вже скоро повинні завершитися, тому вони намагаються за всяку ціну спровокувати наших воїнів на відкриття вогню у відповідь, щоб звинуватити нас у порушенні домовленостей. Так само, за нашою інформацією, те, що вони застосовували протягом минулого тижня і заборонені міномети і реактивні системи залпового вогню по Красногорівці і Зоряному, за даними наших фахівців, це ведеться налагодження системи роботи ворожих мінометів, власне, для оборонних дій", - сказав він.

За його словами, вночі не зафіксовано обстрілів на луганському та маріупольському напрямках. Він зазначив, що найбільше збройних провокацій було неподілк від Донецька.

"Бойовики вдаються не тільки до збройних провокацій, ведучи прицільний вогонь по нашим військовим. На південно-західній околиці Горлівки вони обстріляли підконтрольну їм територію. Таким чином вони намагалися звинуватити сили АТО в тому, що ми відкривали вогонь", - додав він.

Спікер штабу також додав, що досить великі сили бойовиків сконцентровані ближче до донецького аеропорту .

"Там, за нашою інформацією, у них не тільки стрілецька зброя, але і гранатомети і міномети заборонені, і навіть танки. Це і викликає тенденцію до застосування зброї на цій ділянці", - пояснив він.

Нагадаємо, минулої ночі бойовики близько 20 разів намагалися провокувати сили АТО на відкриття вогню у відповідь, але важку зброю не застосовували.