Турчинов: РФ повинна перестати затягувати процес звільнення полонених

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Турчинов журналістам на полігоні Національної гвардії у Нових Петрівцях Київської області, коментуючи заяву російського президента Володимира Путіна про обмін військовополоненим за принципом “всіх на всіх”.

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“Наша позиція в тому, що Росія занадто затягнула повернення незаконно захоплених наших військових. І ми вимагаємо, щоб без будь-яких торгів всі захоплені військовослужбовці України були повернуті в Україну. Тут не може бути ніяких ігрищ навколо цього, тому що це життя людей”, - сказав Турчинов.

Також він додав, що обмін військовополоненими - це не ініціатива Путіна, а один з пунктів Мінських домовленостей.

“Це не є ініціатива Путіна, це є у Мінських угодах. І, на превеликий жаль, процес виконання Мінських угод був зірваний до сьогоднішнього дня. Ми готові діяти в рамках наших домовленостей. І для нас головна задача - повернути всіх громадян України до своєї країни”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, президент Російської Федерації Володимир Путін виступає за обмін заручників за формулою "всіх на всіх", у тому числі на "кримінальних злочинців", які сидять у в'язницях у Києві.

Президент РФ заявив, що "українська влада вважає тих, хто затриманий і перебуває в Донбасі, людьми, які підлягають обміну, а тих, хто утримується у в'язницях в Україні, в Києві – вважають кримінальними злочинцями і виводять за рамки цього обміну".

Разом з тим він сказав, що потрібно "підходити по-чесному і сказати, що давайте міняти всіх на всіх, так як Петро Олексійович і пропонував – всіх на всіх, а не вибірково, цих будемо, а цих не будемо".

Путін вважає, що можливий обмін затриманих у Луганській області кадрових російських військових Євгена Єрофєєва і Олександра Александрова на громадян України, які незаконно утримуються в російських в'язницях, має бути рівноцінним.