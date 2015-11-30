З полону терористів звільнено "кіборга", одного з командирів 81-ї бригади Гречанова
З полону терористів «ДНР» звільнено «кіборга», одного з командирів 81-ї бригади з позивним «Рахман» Андрія Гречанова.
Про це у Facebook повідомив волонтер Олексій Мочанов.
Він висловив подяку усім причетним до звільнення Гречанова.
Цю ж інформацію підтвердив у Facebook інший волонтер, керівник Центру з обміну полоненими, керівник «Офіцерського корпусу» генерал-полковник Володимир Рубан.
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«Поміняли таки на майора "Камаза".... а можна було ще у серпні... ну, дай Боже .... все ж таки президентський обмін.... Мочанову Респект за мужність», - написав Рубан.
Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня президент України Петро Порошенко на зустрічі лідерів країн «нормандського формату» особливу увагу звернув на необхідність звільнення українських бійців, які знаходяться у полоні. Президент наголосив на необхідності звільнення одного з командирів 81-ї бригади з позивним «Рахман».
«Сьогодні ми отримали від Путіна підтвердження, що він зробить певні заходи для якнайшвидшого його звільнення. Сподіваюся, що з «Рахманом» все буде добре, і найближчим часом він буде вдома», - сказав президент.