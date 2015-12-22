Розвідка виявила заборонену зброю бойовиків неподалік лінії зіткнення на Донбасі
13:33, 22 грудня 2015Війна
163 0
Розвідка виявила та поінформувала ОБСЄ про заборонене Мінськими домовленостями озброєння бойовиків неподалік лінії зіткнення на Донбасі у районах Стаханова та Донецька.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.
Зазначається, що ситуація в зоні проведення АТО залишається складною. Противник продовжує інтенсивний вогневий вплив на сили АТО із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Читайте такожТерористи таємно розміщують на Слов'янському напрямку "відведене" озброєння – розвідка
«Представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах Стаханова та Донецька забороненого Мінськими домовленостями озброєння – мінометів, танків та САУ», - йдеться у повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter