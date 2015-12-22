Розвідка виявила заборонену зброю бойовиків неподалік лінії зіткнення на Донбасі

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що ситуація в зоні проведення АТО залишається складною. Противник продовжує інтенсивний вогневий вплив на сили АТО із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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«Представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надана інформація про наявність у районах Стаханова та Донецька забороненого Мінськими домовленостями озброєння – мінометів, танків та САУ», - йдеться у повідомленні.