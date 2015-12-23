Терористи накрили Попасну вогнем із "Градів"

Про це повідомили у прес-службі Луганської обласної державної адміністрації.

"Наразі інформація про постраждалих і руйнування не надходила. Терористи, незважаючи на черговий етап Мінських домовленостей, вкотре грубо їх порушують, обстрілюючи регіон із важкого озброєння", – зазначив керівник Луганської ОВЦА Георгій Тука.

Читайте такожРозвідка викрила місця зберігання "відведених" танків, САУ та "Градів" бойовиківКрім того, наголошується, що три ракети лягли в районі вулиці Парусовка.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики угрупування "ДНР" розгорнули для стрільби реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" та самохідні артилерійські установки.