Доба в зоні АТО пройшла без втрат

Про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНІАН.

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«За минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув і не був поранений», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби зафіксований 51 випадок застосування бойовиками зброї проти українських військових.