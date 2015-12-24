Доба в зоні АТО пройшла без втрат
13:03, 24 грудня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО, жоден український військовий не загинув і не був поранений.
REUTERS
Про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНІАН.
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«За минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув і не був поранений», - зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби зафіксований 51 випадок застосування бойовиками зброї проти українських військових.
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