Біля Зайцевого відбулося бойове зіткнення українських військових з ДРГ із 15 бойовиків - штаб

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

Українські позиції на околиці Донецького аеропорту, неподалік Пісків і Опитного, бойовики продовжують систематично обстрілювати зі стрілецької зброї, гранатометів і великокаліберних кулеметів. Крім того, по Пісках гатив міномет калібру 82 мм.

"Північ Горлівки - позиції на підступах до н. п. Шуми, Кодема і Майорск - загарбники хаотично і неприцельно обстріляли зі стрілецької зброї. А під Луганським пізно ввечері бандити прицільно били з гранатометів, великокаліберних кулеметів, "працював" і снайпер терористів", - відзначили в штабі.

На Маріупольському напрямку прицільний обстріл позицій сил АТО з гранатометів був зафіксований в районі Чермалика.

Читайте такожНа Донбасі бойовики хотіли відправити ОБСЄ по маршруту, який збирались обстріляти – штаб АТО

"Біля Зайцевого ввечері відбувся нетривалий бій з ДРГ проросійських злочинців, чисельністю до 15 осіб. Отримавши стрімке відсіч від українських захисників, бойовики відступили. Можливі втрати серед нападників з'ясовуються", - заявили в штабі.

Читайте такожБойовики "ЛНР" заявили, що встановлять на лінії зіткнення власні "КПП"

Всього протягом минулої доби зафіксовано 33 випадки порушення бойовиками умов припинення вогню. Починаючи з опівночі вогонь у бік українських позицій вони відкривали близько 5 разів, переважно зі стрілецької зброї.