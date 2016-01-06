Україна очікує сьогодні на звільнення як мінімум 9 українців з полону бойовиків - Геращенко

Про це уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо заяви про готовність розблокувати процес звільнення правдиві, то ми чекаємо вже сьогодні звільнення як мінімум 9 українців, інформацію про яких представники ОРЛО підтвердили на останній мінській зустрічі (серед них і важкопоранений Володимир Ж.)", - написала Геращенко.

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Крім того, вона наголосила, що "ми чекаємо від Луганська і Донецька звільнення інших 130 українців, чиї прізвища ми вчергове передали представникам ОРДЛО перед святами і до останнього дня 2015 року чекали інформації про них".

Як зазначила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань, українська сторона передала всі пропозиції з пошуку компромісу заради звільнення наших героїв.

"І сьогодні я вчергове отримала від президента директиви: звільнення наших героїв пріоритет, мова має йти про звільнення всіх. Ми - Мінська група, де працює і Віктор Медведчук разом з СБУ - чекаємо прізвищ тих, кого готові звільнити, ведемо перемовини про звільнення всіх і, в свою чергу, запропонували всі можливі механізми задля звільнення. Обговорили всі ці питання сьогодні і з головою СБУ Василем Грицаком, який тримає питання звільнення на особистому контролі", - відзначила Геращенко.

Вона заявила, що українська сторона дуже хоче справді хороших новини для родин заручників. "Новин, а не заяв! Дай Боже просвітління всім", - написала Геращенко.

Сьогодні, за повідомленням ЗМІ, один із ватажків бойовиків "ЛНР" заявив про готовність відпустити усіх українських заручників.