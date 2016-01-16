Бойовики 40 разів обстріляли сили АТО 15 січня, біля Трьохізбенки отримали вогонь у відповідь

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО про ситуацію станом на 6:00 16 січня.

"Найскладніше було в районі Мар'їнки. Там тричі по наших позиціях загарбники вели вогонь з 82-мм та 120-мм мінометів, окрім того, неодноразово застосовували стрілецьку зброю та гранатомети", - сказано у ньому.

На Маріупольському напрямку бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 та 82 мм село Водяне, що розташоване у так званій «сірій зоні».

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Біля тимчасово окупованої Горлівки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів в бік українських позицій неподалік Майорська, з зенітної установки – в районі Новгородського.

"Не припиняються обстріли і поблизу Донецького летовища. Окупанти систематично обстрілюють українських захисників біля Опитного, Пісків та південніше Авдіївки. Цієї ночі вони використовували там лише стрілецьку зброю та гранатомети", - зазначається також у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що організовані злочинні угрупування знову порушили умови припинення вогню на Луганщині. Так, село Трьохізбенка потрапило під ворожий вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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Щоб запобігти втратам серед особового складу та місцевого населення, сили АТО були змушені відкрити прицільний вогонь у відповідь з дозволеного озброєння, після чого бойовики припинили обстріл.

Загалом, впродовж минулої доби проросійські НЗФ 40 разів порушували режим «повної тиші» у зоні проведення АТО. Декілька незначних обстрілів українських позицій зафіксовано і після опівночі.