СБУ відзвітувала про перекриття каналу постачання до України тепловізорів

Згідно з повідомленням прес-центру спецслужби, посадовці харківської комерційної фірми налагодили незаконний імпорт з країн Західної Європи товарів подвійного використання – тепловізорів та комплектуючих до них.

"За висновками фахівців державних науково-дослідних установ, такі прилади належать до списку товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки", - сказано у ньому.

Також, зазначає СБУ, для здійснення міжнародної передачі (імпорту або експорту) цих товарів необхідно отримувати дозвіл Державної служби експортного контролю.

Читайте такожУкраїна перемогла б і без волонтерів - Порошенко

Співробітники СБУ припинили дії зловмисників-комерсантів під час спроби імпортувати та розмитнити черговий такий прилад на митному пості "Пісочин" без відповідного дозволу Держслужби експортного контролю.

Слідчими Управління СБУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Слідство триває.