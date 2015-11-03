Волонтери, які постачають на фронт тепловізори, розкритикували дані ГПУ про замах на Шокіна
Волонтери, які постачають на фронт тепловізори, розкритикували дані ГПУ про замах на Шокіна.
Про це пише засновник проекту "Повернися живим" Віталій Дейнега на своїй сторінці в Facebook.
"Геніальність двох наших прокурорів не може не вражати. На одного був "замах", причому стріляли через броньоване скло. Навіть через звичайне скло в предмет у приміщенні потрапити практично неможливо. Навіть після потрапляння на одяг куля починає поводитися непередбачувано", - йдеться в повідомленні.
Також Дейнега відкидає версію використання тепловізора при стрільбі по прокуратурі.
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"Друга маячня полягає в тому, що ті, хто "здійснював замах" використовували тепловізор. Оскільки "мішень" була за вікном і шторами", - зазначив волонтер. За його словами, тепловізор не працює через вікна та штори. "Він показує температуру скла, може показати ваше теплове відображення, але він ніколи не покаже предмети за склом", - сказав Дейнега.
В якості доказів своїх слів Дейнега демонструє відео роботи тепловізора, показуючи, що він не показує те, що знаходиться за склом.
"Якщо б "фігурант замаху" або генеральний військовий прокурор купили для армії хоча б один тепловізор - вони б такого не бовкнули»", - додав волонтер.
Як повідомляв УНІАН раніше, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що особи, які обстріляли учора ввечері кабінет генерального прокурора Віктора Шокіна, знали про місце його знаходження в приміщенні Генпрокуратури.
Як зазначив Матіос, "куля, яка була випущена, фактично була спрямована прицільно з використанням, напевно, швидше за все, тепловізора, оскільки всі штори, все ролети, передбачені у вечірній час, - вони були закриті".