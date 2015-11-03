Волонтери, які постачають на фронт тепловізори, розкритикували дані ГПУ про замах на Шокіна.

Про це пише засновник проекту "Повернися живим" Віталій Дейнега на своїй сторінці в Facebook.

"Геніальність двох наших прокурорів не може не вражати. На одного був "замах", причому стріляли через броньоване скло. Навіть через звичайне скло в предмет у приміщенні потрапити практично неможливо. Навіть після потрапляння на одяг куля починає поводитися непередбачувано", - йдеться в повідомленні.

Також Дейнега відкидає версію використання тепловізора при стрільбі по прокуратурі.

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"Друга маячня полягає в тому, що ті, хто "здійснював замах" використовували тепловізор. Оскільки "мішень" була за вікном і шторами", - зазначив волонтер. За його словами, тепловізор не працює через вікна та штори. "Він показує температуру скла, може показати ваше теплове відображення, але він ніколи не покаже предмети за склом", - сказав Дейнега.

В якості доказів своїх слів Дейнега демонструє відео роботи тепловізора, показуючи, що він не показує те, що знаходиться за склом.

"Якщо б "фігурант замаху" або генеральний військовий прокурор купили для армії хоча б один тепловізор - вони б такого не бовкнули»", - додав волонтер.

Як повідомляв УНІАН раніше, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що особи, які обстріляли учора ввечері кабінет генерального прокурора Віктора Шокіна, знали про місце його знаходження в приміщенні Генпрокуратури.

Як зазначив Матіос, "куля, яка була випущена, фактично була спрямована прицільно з використанням, напевно, швидше за все, тепловізора, оскільки всі штори, все ролети, передбачені у вечірній час, - вони були закриті".