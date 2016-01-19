Місія ОБСЄ зафіксувала гаубиці і танки бойовиків за межами місць зберігання важкого озброєння

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала гаубиці і танки бойовиків за межами визначених місць для зберігання важкого озброєння на Донбасі.

Про це йдеться у звіті за 18 січня, опублікованому сьогодні.

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"В районах за межами ліній відведення та поза місцями зберігання озброєння - в районах сіл Мирне та Успенка, що знаходяться під контролем «ЛНР» (41 км та 23 км на південний захід від Луганська відповідно), Спеціальна моніторингова місія побачила на одному місці 14 нерухомих самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" (122 мм) та щонайменше 17 танків (Т-64), які поверталися у Мирне з відомих тренувальних полігонів та перегруповувалися на позиції у попередньо викопаних місцях у землі", - зазначається у повідомленні.