ОБСЄ заявила про відсутність важкого озброєння у місцях зберігання

Про це на брифінгу заявив заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

"Згідно з мінськими угодами, як було домовлено у вересні та лютому (2014 та 2015 р - УНІАН) важке озброєння мало б давно бути виведене від лінії розмежування. Ми попросили обидві сторони надати нам дані, де воно знаходиться. але ці дані ми так і не отримали. Починаючи з лютого ми спостерігаємо, що важке озброєння знаходиться на відстані від лінії розмежування з обох сторін. Але нещодавно ми побачили, що це озброєння почало зникати з місць, де мало б знаходитися. І ми також побачили, що воно з'являється біля лінії розмежування, де його не має бути. Ми також бачимо його рух вздовж лінії розмежування" , - зазначив Хуг.

Читайте такожОБСЄ: Відведене важке озброєння не повинно використовуватися у військових навчаннях

Також він додав, що місія попросила голів української та російської делегацій Спільного центру контролю та координації у Соледарі надати місії перелік тих типів озброєння, які знаходяться в місцях, обумовлених Мінськими домовленостями, але не отримали відповіді: "те, що нам не надають такі переліки, не дозволяє нам перевірити, чи дійсно важке озброєння відводиться".