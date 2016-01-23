Ситуація в зоні АТО напружена: бойовики 37 разів порушили режим тиші

08:22, 23 січня 2016
Війна
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Бандформування зосередили вогонь на Донеччині.

REUTERS

Незважаючи на домовленості щодо перемир’я, проросійські бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати позиції українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО у Facebook.

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По українських позиціях неподалік Мар’їнки бойовики вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, повідомляють у штабі.

На Світлодарській дузі проросійські бандити обстріляли опорні пункти сил АТО біля Майорська та Зайцевого.

Крім того, в районі Донецького аеропорту окупанти вели провокативний вогонь по позиціях українських Збройних Сил неподалік Пісків, Опитного та шахти Бутівка.

По опорному пункту наших воїнів біля Луганського бойовики двічі застосували БМП.

"На Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли Широкине, а по позиціях сил АТО неподалік Старогнатівки проросійські найманці відкрили вогонь з самохідної артилерійської установки", - підкреслили в прес-центрі. 

Загалом протягом минулої доби бойовики 37 разів обстрілювали опорні пункти сил АТО.
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