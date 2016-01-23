В Луганській області на розтяжці підірвався український військовий
15:08, 23 січня 2016Війна
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Сьогодні, 23 січня, до моргу Станично-Луганської районної лікарні Луганської області було доставлено тіло військовослужбовця, який загинув через детонацію мінної розтяжки.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції в області, до Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до моргу з мінно-вибуховою травмою доставлено тіло військовослужбовця ЗСУ 1986 року народження.
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Перевіркою встановлено, що тілесні ушкодження потерпілий отримав в районі с. Сизе Станично-Луганського району: здетонувала "розтяжка".
Обставини події встановлюються.
Український військовий на смерть підірвався на міні
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