В Луганській області на розтяжці підірвався український військовий

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції в області, до Станично-Луганського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до моргу з мінно-вибуховою травмою доставлено тіло військовослужбовця ЗСУ 1986 року народження.

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Перевіркою встановлено, що тілесні ушкодження потерпілий отримав в районі с. Сизе Станично-Луганського району: здетонувала "розтяжка".

Обставини події встановлюються.