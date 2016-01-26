Лавров заявляє, що в України є зобов'язання щодо "налагодження прямого діалогу" з бойовиками на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

«Не всі домовленості (у рамках Мінських угод - УНІАН) були виконані, я б сказав, далеко не всі, насамперед, ті, які стосуються зобов'язань Києва щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом, вирішення політичних аспектів української кризи, тому було вирішено продовжити цю роботу в 2016 році», - сказав Лавров.

За його словами, завдання залишаються незмінними, всі вони закріплені недвозначно в мінських документах.

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«Ми будемо вимагати їх неухильного виконання, відповідно до тих додаткових зусиль, які робилися в рамках зустрічей лідерів «нормандського формату», - сказав Лавров.

Він заявляє, що Росія, як і раніше, віддана «мирному вирішенню внутрішньоукраїнської кризи і продовжить сприяти тому, щоб українці відновили свою національну злагоду і повернулися на шлях нормального сталого розвитку».