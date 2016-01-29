Небойові втрати української армії за час АТО вже перевищують 1 тисячу осіб - Матіос

Про це йдеться в інтерв'ю, опублікованому на особистому сайті Матіоса.

Головний військовий прокурор назвав цифри небойових безповоротних і санітарних втрат української армії.

"Три полки. Більше тисячі людей – це небойові втрати в АТО. Розстріл товаришів по службі, необережне поводження зі зброєю, каліцтво, що призвело до смерті, ДТП, нібито хвороби серця", - сказав Матіос.

При цьому він розкритикував ситуацію, коли на фронт потрапляють люди, які вживають алкоголь.

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"Хто у військово-медичних комісіях працює? Президент? Ні, лікар районної амбулаторії, який за 100-200 гривень здорового Івана робив хворим, а хворого, який не мав грошей заплатити, відправляв воювати... А тепер він прийшов туди і він п'є. Випадок був, коли на п'яну голову один "герой" кинув гранату в буржуйку. 13 людей лягло! Куди їх записати? Який українець хоче слухати? Порошенко винен? Шокін винен? Матіос винен? Зате всі кричать: "Добробати переслідують!", - обурився заступник генпрокурора.

За його словами, 54 людини з батальйону "Айдар" притягнуті до кримінальної відповідальності за вироками за вчинення загальнокримінальних злочинів, у тому числі грабежів і розбоїв.

"Торнадо" довелося зупиняти просто-таки силовими методами, жорсткими і швидкими", - додав Матіос.

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