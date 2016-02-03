В АП допустили нарощування вогневої активності бойовиків та запевнили, що сили АТО готові дати відсіч

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Майже кожного дня збільшується кількість та інтенсивність обстрілів. Усе частіше ворог застосовує важке озброєння… Вже 250 мін випущено з того озброєння, яке мало б бути відведено. Ми не виключаємо продовження нарощування обстрілів, а також їхньої інтенсивності. Якщо буде ситуація, коли ворог піде в наступ, то у нас є всі сили і засоби для того, щоб його зупинити», - сказав Лисенко.

За його словами, для цього в районах, де перебуває відведене важке озброєння, проводяться спеціальні тренування українських військових.