В ОБСЄ підтвердили застосування важкого озброєння в Зайцевому

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Місія стурбована подіями в Зайцевому. Останньої суботи (30 січня. - ред.), відзначимо, один з наших патрулів у підконтрольній "ДНР" Горлівці почув 46 вибухів за півгодини, а також близько 160 черг з великокаліберного кулемета, які пролунали з боку Зайцевого", - заявили у представництві місії у вівторок, 2 лютого, у відповідь на запит DW.

Окрім цього, перший заступник глави СММ ОБСЄ Александр Хуг в ефірі телеканалу 112 Україна заявив, що ОБСЄ щоденно спостерігає за ситуацією поблизу населеного пункту Зайцеве у Донецькій області та доповідає про зафіксовані обстріли, зокрема і з тяжкого озброєння, у своїх звітах.

Зокрема, інформація про постріли у селі увійшла до звіту СММ від 1 лютого, зазначають в ОБСЄ.

У місії відзначили, що до їхніх завдань входить збір інформації та звітування про ситуацію з безпекою, а також встановлення фактів стосовно окремих випадків. Представники СММ ОБСЄ зазначають, що продовжують виконувати свою місію, у тому числі й у Зайцевому.

Читайте такожВишка з камерою ОБСЄ у Широкиному дозволяє бойовикам відслідковувати переміщення сил АТО - журналіст

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ занепокоєна розвитком подій у Зайцевому. Ми перебуваємо у Зайцевому як на територіях, які підконтрольні уряду, так і на непідконтрольних територіях майже щоденно", - розповів Хуг.

За його словами, патруль ОБСЄ зафіксував у Зайцевому вирви від снарядів діаметром 120 мм, що свідчить про використання забороненої мінськими домовленостями зброї.

"Вчора наш патруль був у Зайцевому на території, що контролюється урядом. Наш патруль перевірив і зробив оцінку 3-х свіжих вирв. За оцінками спостерігачів місії, вирви були викликані 120-мм мінометним вогнем, який виходив з південного напрямку. І ця інформація буде частиною сьогоднішнього звіту. Місія відправляє 75 патрулів кожного дня", - зазначив Хуг.

Читайте такожРосія хоче "моніторити" пересування ЗСУ в трьох сусідніх областях з окупованим Донбасом

Як повідомляв УНІАН, у штабі АТО заявили, що представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не реагують на посилення обстрілів бойовиками позицій сил АТО в Зайцевому та інших населених пунктах і певною мірою є відповідальними за ескалацію конфлікту на Донбасі. "Отже, своєю бездіяльністю представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ певною мірою поділяють відповідальність за обстріли бойовиками Зайцевого, закриття КПВВ «Зайцеве» та ескалацію конфлікту на Донбасі", - наголосили у штабі АТО.