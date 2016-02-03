У Станиці Луганській бойовики готувались підірвати КПП прикордонників
У Луганській області 2 лютого правоохоронці запобігли теракту у відділі прикордонної служби, який планували здійснити бойовики "ЛНР".
За оперативною інформацією, терористи планували підірвати КПП відділу прикордонної служби. Про це повідомили у прес-служби ГУ Нацполіції в області.
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У напівзруйнованому будинку в Станиці Луганській, що належить працівнику "поліції "ЛНР", правоохоронці виявили дерев'яний ящик, накритий камуфльованою курткою. З ящика вилучили чотири ручні гранати, 49 набоїв і дві металеві банки ємністю 100 гр. кожна, наповнені порохом.
Цей факт кваліфікували за ст. 15, ст. 258 КК України (замах на вчинення терористичного акту).
Нагадаємо, 2 лютого Георгій Тука заявив, що може закрити контрольно-пропускний пункт у Станиці Луганській, який з'єднує підконтрольні і непідконтрольні Україні райони Луганської області.