У Станиці Луганській бойовики готувались підірвати КПП прикордонників

За оперативною інформацією, терористи планували підірвати КПП відділу прикордонної служби. Про це повідомили у прес-служби ГУ Нацполіції в області.

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У напівзруйнованому будинку в Станиці Луганській, що належить працівнику "поліції "ЛНР", правоохоронці виявили дерев'яний ящик, накритий камуфльованою курткою. З ящика вилучили чотири ручні гранати, 49 набоїв і дві металеві банки ємністю 100 гр. кожна, наповнені порохом.

Цей факт кваліфікували за ст. 15, ст. 258 КК України (замах на вчинення терористичного акту).

Нагадаємо, 2 лютого Георгій Тука заявив, що може закрити контрольно-пропускний пункт у Станиці Луганській, який з'єднує підконтрольні і непідконтрольні Україні райони Луганської області.